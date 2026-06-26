El Govern reclama una financiación "real, suficiente y estable" para la dependencia tras el incremento del Gobierno

Archivo - Cuidadora con una persona dependiente. - CONSELLERIA DE FAMILIAS - Archivo

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha pedido al Gobierno de España una financiación "real, suficiente y estable" para el sistema de dependencia, después de darse a conocer el detalle de la financiación que corresponderá a Baleares con el incremento de dinero aprobado por el Consejo de Ministros.

De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Derechos Sociales, la aportación estatal al nivel mínimo de financiación de la dependencia alcanzará los 116 millones de euros en 2027, según ha indicado la Conselleria en un comunicado.

Sin embargo, han resaltado que si se toma como referencia el gasto certificado del sistema de dependencia en Baleares correspondiente a 2025, que ascendió a casi 336,5 millones de euros, esta aportación representaría únicamente el 34,5% del coste del sistema.

En este sentido, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha afirmado que estas cifras demuestran que "todavía queda mucho camino para alcanzar una financiación justa de la dependencia". Por eso, ha avanzado que el Govern "defenderá los intereses de Baleares para que el Estado asuma la parte de financiación que le corresponde".

La Conselleria ha recordado que en 2025 el Estado aportó 63 millones de euros al sistema de dependencia en Baleares, lo que representó únicamente el 18,7% del gasto certificado.

"Aunque el incremento anunciado supone una mayor aportación económica, el esfuerzo financiero recaerá mayoritariamente sobre la comunidad autónoma", han argumentado.

Asimismo, el Govern ha advertido que el incremento aprobado se articula mediante una ampliación de crédito para 2026 y 2027, sin incorporar una planificación financiera que "garantice la sostenibilidad del sistema en los años posteriores".

A pesar de esta situación, el Govern ha reivindicado su refuerzo del sistema de dependencia con "el mayor esfuerzo inversor realizado hasta la fecha". En ese sentido, han concretado que, desde el inicio de la legislatura, el presupuesto destinado a dependencia se ha incrementado un 31,7%, las prestaciones han aumentado un 35,9%, la lista de espera para la valoración se ha reducido un 15% y el tiempo medio de resolución se sitúa por debajo de la media nacional.

Fernández ha señalado que mientras el Govern "incrementa recursos, reduce las listas de espera y amplía las prestaciones", espera que el Gobierno de España "haga el mismo esfuerzo y dote al sistema de la financiación que realmente necesita".