El Govern está recogiendo en un estudio la nacionalidad y la situación administrativa de los delincuentes sexuales

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) - El Govern tiene en marcha desde marzo de este año un estudio sobre violencia sexual, con especial atención a las violaciones en manada, que recoge datos como la edad, la nacionalidad, el lugar de residencia, la situación administrativa, la situación laboral, los ingresos, los antecedentes o las relaciones previas con la víctima.

Lo ha revelado este martes en el Parlament la presidenta del Govern, Marga Prohens, después de que la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha preguntado si el Ibdona está trazando el perfil de los agresores para combatir la violencia contra las mujeres.

La líder del Ejecutivo autonómico ha explicado que este estudio, encargado a la Fundación Universidad y Empresa (Fueib) y con una duración de 15 meses y un presupuesto de 60.000 euros, está analizando casos entre 2018 y 2024 y ha avanzado que permitirá mejorar la identificación de los agresores.

Prohens ha recordado, igualmente, que el Consejo General del Poder Judicial ya ofrece datos de los perfiles de los agresores.

Cañadas ha hecho esta pregunta tras la agresión machista de Costitx, haciendo hincapié en la nacionalidad extranjera del ahora detenido y ha reclamado "menos lazos morador ni minutos de silencio y más fronteras y barrios seguros".

La portavoz de Vox ha recordado que el presunto agresor de Costitx era reincidente por lo que ha reivindicado que "si se aplicara el sentido común de Vox, el hombre habría sido deportado y esta mujer no se estaría debatiendo entre la vida y la muerte".