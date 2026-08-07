El Govern reconoce a la Asociación de Variedades Locales como explotación agraria preferente singular

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PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado este viernes la inscripción de la Asociación para el Fomento de la Conservación y Producción de Vegetales Autóctonos y Tradicionales de Baleares (Asociación de Variedades Locales) en el Registro Insular Agrario de Mallorca como explotación agraria preferente singular.

Esta clasificación reconoce el interés social, científico, educativo y medioambiental de labor que desarrolla la entidad y le permite quedar exenta de determinados requisitos previsto en la Ley Agraria de Baleares para este tipo de explotaciones, según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.

La Asociación de Variedades Locales había solicitado esta clasificación pese a no cumplir los requisitos relativos a la generación de una unidad de trabajo agrario, al nivel mínimo de ingresos agrarios y la superficie mínima exigida por la normativa.

No obstante, el Fogaiba ha considerado que la naturaleza de la entidad y la finalidad de su actividad justifican la aplicación de esta exención, al no perseguir un interés económico, sino social, científico, educativo y medioambiental.

Con este acuerdo, el Govern ha destacado que reconoce la contribución de la entidad a la conservación del patrimonio agrícola de Baleares, a la preservación de la biodiversidad cultivada y a la difusión de los conocimientos tradicionales vinculados al sector agrario, al tiempo que garantiza la continuidad de esta labor en el marco previsto en la Ley Agraria.