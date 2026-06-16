El Govern reconoce que se dan "momentos de congestión" en las carreteras y reivindica su trabajo para paliarlos

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha reconocido que se dan "momentos de congestión" en las carreteras de Baleares y ha reivindicado el trabajo de su departamento para paliar esta problemática.

De este modo ha contestado a la pregunta que el diputado socialista Ares Fernández le ha formulado durante el pleno del Parlament de este martes.

El socialista ha considerado que las carreteras están atascadas "todos los días y en todos lados", lo que genera una problemática sostenida de movilidad que principalmente afecta a los residentes. "¿Reconocen la evidencia?", le ha interpelado.

"Este Govern no ha negado que haya momentos de congestión en nuestras carreteras, como sí hicieron ustedes durante ocho años", le ha replicado Mateo. "Este equipo de gobierno se ha puesto a trabajar para dar respuesta a este y otros problemas", ha añadido.

Fernández ha hecho referencia a la ley para limitar la entrada de coches a Mallorca y le ha afeado al conseller que el Govern no acceda a aprobar la normativa vía decreto ley, lo que aceleraría su puesta en marcha, o que el PP, previsiblemente, se oponga a ampliar el periodo de sesiones para iniciar cuanto antes su tramitación.

Mateo no ha respondido a esta cuestión y se ha enfocado en criticar la falta de colaboración del Gobierno central, y más concretamente del ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, por no convocar una reunión con las comunidades autónomas.

El conseller le ha pedido de forma reiterada una reunión para abordar los convenios ferroviario y de carreteras. "Tengo pocas esperanzas, pero mientras trabajamos en medidas para descongestionar desde nuestras competencias", ha sentenciado.