El Govern reconoce como deportistas de alto rendimiento a 67 personas de Baleares en la convocatoria de octubre

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes reconoce la condición de deportista de alto rendimiento a 67 personas de Baleares en la convocatoria del octubre, con lo que podrán acceder a recursos y ayudas que facilitan la compatibilidad del deporte con la formación académica.

Según ha informado esta Conselleria en un comunicado, a través de la Dirección General de Deportes, ha aprobado esta nueva resolución que ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).

El documento incluye la relación de los 67 deportistas reconocido como de alto rendimiento tras el proceso de valoración llevado a cabo por la Comisión de Evaluación, que ha revisado las solicitudes presentadas entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2025.

Las personas interesadas pueden interponer un recurso potestativo de reposición ante el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, en el plazo de un mes desde el día siguiente de la publicación de la resolución. También puede presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia Baleares en el plazo de dos meses.

La condición de deportista de alto rendimiento conlleva beneficios específicos y apoyo institucional, como acceso a recursos, servicios y ayudas que facilitan la compatibilidad entre la práctica deportiva de alto nivel y la formación académica o profesional.

Esta actuación se enmarca dentro de la voluntad de la Consellería de fomentar la igualdad de oportunidades, la cohesión territorial y el desarrollo equilibrado del deporte balear.