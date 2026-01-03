El Govern refuerza la atención residencial para personas en situación de vulnerabilidad con más de un millón de euros

El Govern refuerza la atención residencial para personas en situación de vulnerabilidad con más de un millón de euros - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: sábado, 3 enero 2026 12:16
PALMA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear reforzará la atención residencial para personas en situación de vulnerabilidad con más de un millón de euros.

En nota de prensa, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha informado que el Govern destinará más de un millón de euros a garantizar hogar, acompañamiento y apoyo social a personas en situación de vulnerabilidad a través de servicios residenciales de entidades sociales en las islas.

Esta inversión se articula mediante una convocatoria de ayudas dirigida a entidades del tercer sector de acción social, que permite financiar el funcionamiento de servicios y programas de atención social residencial durante los años 2025 y 2026. El presupuesto total asciende a 1.054.378,04 euros, repartidos a partes iguales entre ambos ejercicios, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades.

En total, se han concedido ayudas a 11 proyectos impulsados por entidades del tercer sector, que desarrollan viviendas con apoyo, programas de acompañamiento residencial e iniciativas de inclusión comunitaria, dirigidas a personas con discapacidad, problemas de salud mental o en riesgo de exclusión social. Estos recursos permitirán sostener y reforzar la atención residencial a personas que se encuentran en procesos de inserción social en las Baleares.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha destacado que "estas ayudas refuerzan el papel fundamental del tercer sector en la atención a las personas más vulnerables y permiten garantizar la continuidad de servicios residenciales que son clave para la inclusión social y la autonomía personal".

