El Govern refuerza la atención residencial para personas en situación de vulnerabilidad con más de un millón de euros - CAIB

PALMA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear reforzará la atención residencial para personas en situación de vulnerabilidad con más de un millón de euros.

En nota de prensa, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha informado que el Govern destinará más de un millón de euros a garantizar hogar, acompañamiento y apoyo social a personas en situación de vulnerabilidad a través de servicios residenciales de entidades sociales en las islas.

Esta inversión se articula mediante una convocatoria de ayudas dirigida a entidades del tercer sector de acción social, que permite financiar el funcionamiento de servicios y programas de atención social residencial durante los años 2025 y 2026. El presupuesto total asciende a 1.054.378,04 euros, repartidos a partes iguales entre ambos ejercicios, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades.

En total, se han concedido ayudas a 11 proyectos impulsados por entidades del tercer sector, que desarrollan viviendas con apoyo, programas de acompañamiento residencial e iniciativas de inclusión comunitaria, dirigidas a personas con discapacidad, problemas de salud mental o en riesgo de exclusión social. Estos recursos permitirán sostener y reforzar la atención residencial a personas que se encuentran en procesos de inserción social en las Baleares.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha destacado que "estas ayudas refuerzan el papel fundamental del tercer sector en la atención a las personas más vulnerables y permiten garantizar la continuidad de servicios residenciales que son clave para la inclusión social y la autonomía personal".