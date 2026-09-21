El Govern refuerza la lucha contra la oferta ilegal en el sector náutico con 1.350 controles y 68 expedientes en 2026 - EUROPA PRESS

PALMA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reforzado la lucha contra el intrusismo y la oferta ilegal en el sector náutico con 1.350 inspecciones y 68 expedientes sancionadores en 2026.

Así lo ha explicado este lunes el director general de Puertos y Transporte marítimo, Antoni Mercant, que ha detallado que el dispositivo de control del litoral y las actuaciones que se han llevado a cabo este año buscan "combatir el alquiler irregular de embarcaciones y proteger al sector náutico que opera legalmente".