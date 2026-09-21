El Govern refuerza la lucha contra la oferta ilegal en el sector náutico con 1.350 controles y 68 expedientes en 2026

El Govern refuerza la lucha contra la oferta ilegal en el sector náutico con 1.350 controles y 68 expedientes en 2026
El Govern refuerza la lucha contra la oferta ilegal en el sector náutico con 1.350 controles y 68 expedientes en 2026 - EUROPA PRESS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 21 septiembre 2026 12:12
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   PALMA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Govern ha reforzado la lucha contra el intrusismo y la oferta ilegal en el sector náutico con 1.350 inspecciones y 68 expedientes sancionadores en 2026.

   Así lo ha explicado este lunes el director general de Puertos y Transporte marítimo, Antoni Mercant, que ha detallado que el dispositivo de control del litoral y las actuaciones que se han llevado a cabo este año buscan "combatir el alquiler irregular de embarcaciones y proteger al sector náutico que opera legalmente".

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