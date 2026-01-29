El Govern rehabilitará el antiguo hospicio de Felanitx para crear ocho viviendas sociales para mayores

Plano general del estado actual del antiguo hospicio de Felanitx. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern rehabilitará y adaptará el antiguo hospicio de Felanitx para convertirlo en una promoción de ocho viviendas de protección públicas en régimen de alquiler, orientadas a mayores de 65 años.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, y el gerente del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), Roberto María Cayuela, han presentado este jueves el proyecto técnico para reformar esta dotación.

En un comunicado, la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha indicado que el proyecto prevé la rehabilitación de una parte de la antigua residencia Mare de Déu de Sant Salvador.

En concreto, se intervendrá en la sección del hospicio-hospital que se amplió en 1964 y que el Ayuntamiento de Felanitx ha cedido al Ibavi. El objetivo es reformar y adaptar las 16 antiguas habitaciones para acoger ocho viviendas, con un dormitorio doble y habilitar espacios con zonas comunes en el edificio.

Esta promoción de viviendas se destinará de manera preferente a personas mayores de 65 años y con diez años de residencia en Felanitx, tal y como ha solicitado el Ayuntamiento. Se trata de la primera promoción del Ibavi en Felanitx de viviendas de alquiler. La anterior promoción en el municipio fue de viviendas orientadas a la compra hace casi 30 años. Actualmente el Ibavi gestiona cuatro viviendas en Felanitx.

El presupuesto estimado es de 1,3 millones de euros y la previsión es que las obras puedan comenzar este año. Esta promoción forma parte del plan de choque del Govern para "facilitar vivienda asequible a residentes en las islas", con uno de sus ejes en la promoción pública.

Actualmente, el Ibavi impulsa 48 promociones que suman más de 1.230 viviendas públicas y prevé aumentar esta cifra mediante acuerdos con ayuntamientos.

La promoción, ubicada en la calle Sant Alfons, tendrá una superficie máxima construida de 634 m2 y se distribuirá en primera y segunda planta.

El espacio interior se reformará para dar cabida a ocho viviendas dotacionales --una de ellas adaptada para personas con discapacidad-- de entre 31 m2 y 39 m2. Estas viviendas contarán con un dormitorio doble, baño, cocina y sala de estar. Además, se rehabilitarán también los antiguos espacios comunes para dotar a la promoción de lavandería, cocina, comedor y sala de estar.

Está previsto que esta promoción de Felanitx pueda beneficiarse del procedimiento exprés incorporado por el Govern para acelerar la tramitación de los proyectos de vivienda pública, una de las medidas incluidas en la nueva ley de medidas para desbloquear suelo y agilizar plazos, aprobada el año pasado y que refuerza el plan de choque.

"Esta ley permite que las promociones de vivienda pública puedan ser declaradas de interés autonómico y obtener una tramitación abreviada, como otras infraestructuras como centros educativos y sanitarios. Esta figura permite acortar los plazos de tramitación, una reducción de uno o dos años en la mayoría e incluso de tres en algunos casos", han resaltado desde la Conselleria.

Las nuevas viviendas públicas se destinan a residentes en las islas, con cinco años o más de residencia en esta comunidad, y con preferencia para los del municipio, tal y como regula esta misma Ley 4/2025, que incorpora esta medida, en la línea de los acuerdos que ha aplicado el Ibavi esta legislatura con numerosos ayuntamientos al elevar los años de residencia en cada municipio.