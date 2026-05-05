El Govern reivindica los "buenos" datos del paro y asegura que "el éxito económico se convierte en bienestar"

Archivo - Un pescador arregla sus redes, en una foto de archivo. - CAIB - Archivo

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha puesto en valor los "buenos" datos del paro en Baleares de este mes de abril y ha aseverado que "el éxito económico se convierte en bienestar de los trabajadores".

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha resaltado en la rueda de prensa de valoración de las estadísticas de empleo, que "desde hace meses" el archipiélago está en situación de "pleno empleo" y ha apuntado que abril es un mes de "máxima ocupación".

Además, ha alegado que la desestacionalización es "un hecho", dado que incluso en los meses de invierno y primavera Baleares "tiene empleo", por lo que ha defendido que ya no tiene un mercado laboral marcado por la "estacionalidad", sino que es "fuerte, dinámico y que da estabilidad".

Consultada por cómo ha ido el llamado a los fijos-discontinuos este 2026, ha señalado que este año se han empezado a convocar en febrero y marzo, cuando antes se hacía para la Semana Santa --aunque cabe recordar que este año ha caído pronto--.

Por eso, ha destacado el "esfuerzo" del sector turístico que ha recalcado que en algunos casos alargan la temporada hasta noviembre y así ya se empalma con la temporada de compras navideñas, para después continuar con los llamamientos a los fijos-discontinuos en febrero. Por ese motivo, ha afirmado que Baleares tiene un mercado laboral "estable mes a mes".

Acerca de la situación de los parados de larga duración, la consellera ha relatado que suelen ser personas con más de 45 años y con un nivel de estudios básicos. De ese modo, ha reivindicado que el Govern ha llevado a cabo dos iniciativas que "les da buenos resultados".

Uno es el plan de seguimiento intensivo, con el que el SOIB les convoca para rehacerles el currículum para intentar una reinserción laboral o algún programa de formación. El otro es el cheque canguro, que permite que "muchas personas se reinventen".

En ese sentido, ha advertido que el Ejecutivo aspira a un "paro cero" pero ha admitido que hay perfiles con problemas de salud o en situación de vulnerabilidad.

Preguntada por si teme que los datos de la última Encuesta de Población Activa se trasladen a Baleares, ha indicado que ella "se fía más" de los datos de afiliación puesto que son "datos reales", frente a la otra estadística que está sacada de "encuestas bien hechas".