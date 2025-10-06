El Govern reivindica el derecho de los payeses a usar estiércol en sus fincas pese a las posibles molestias

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, participa este lunes en una jornada práctica sobre el uso del estiércol. - CAIB

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reivindicado el derecho de los payeses, recogido por la legislación actual, a usar estiércol en sus fincas pese a las posibles molestias que esta práctica puede llegar a causar.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha organizado este lunes una jornada práctica y divulgativa dirigida a agricultores, técnicos y representantes del sector agrario centrada en el correcto manejo del estiércol y en el derecho de los agricultores a utilizarlo como fertilizante.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha inaugurado el encuentro, que ha tenido lugar en la finca Sant Martí, ubicada en el municipio mallorquín de Vilafranca, y cuyo objetivo ha sido esclarecer y normalizar su uso en las fincas.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el ganadero Biel Barceló, propietario de la explotación, ha realizado una demostración práctica en su finca, esparciendo el estiércol y arándolo posteriormente para integrarlo en el suelo.

Ha mostrado una técnica tradicional y sostenible de fertilización que contribuye a mejorar la calidad del suelo y al aprovechamiento de los recursos disponibles.

"El estiércol natural es mucho mejor para la tierra que el abono. Soy consciente de que, cuando se esparce, hay olor durante tres o cuatro días, pero es necesario para nuestra actividad", ha explicado Barceló.

El conseller Simonet ha destacado la importancia de la iniciativa y ha reivindicado el derecho de los payeses a incorporar estiércol a sus fincas pese a que en 'fora vila' "cada vez más hay otros usos distintos a los agrarios".

"Es una actividad protegida legalmente con su propia regulación. La población debe saber que, si quiere alimentos de proximidad y producto local, el uso del estiércol como fertilizante nos ayuda a alcanzar estos objetivos porque nos permite ser más circulares y sostenibles. Queremos lanzar este mensaje a los ciudadanos, en una sociedad cada vez más urbanita y desconectada del mundo rural. Hay trabajos asociados al campo que pueden causar molestias, pero existen y hay que convivir con ellos por el bien del sector primario", ha indicado.

Por su parte, el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha detallado la normativa sobre el uso y valorización del estiércol.

"Detrás del derecho del agricultor a valorizar el estiércol como fertilizante, una acción muy positiva, existe una normativa muy rigurosa, con libros de gestión del estiércol y planes de fertilización, por ejemplo, que se pueden controlar y que nosotros supervisamos dentro de los planes de actuación de la Dirección General", ha señalado.

El Govern ha recordado que tanto la legislación estatal como la autonómica tiene reguladas las normas para la nutrición sostenible del suelo agrario.

Se define como estiércol todo excremento u orina de animales de granja o aves, sin transformar o transformado, incluyendo purines y sólidos. Además, deben transcurrir al menos dos meses entre la aplicación y la cosecha o recolección, plazo que puede reducirse a 21 días si la cosecha no se destina a consumo humano o animal.

Asimismo, la aplicación del estiércol debe gestionarse de manera que se minimice el riesgo de pérdida de nitrógeno. En el caso del estiércol líquido o purines, debe enterrarse inmediatamente después de la aplicación, como máximo en las cuatro horas siguientes, para evitar emisiones de amoniaco y contaminación del agua. En el caso del estiércol sólido, debe enterrarse también de manera inmediata, siempre dentro de las primeras 24 horas.

Respecto al apilamiento temporal de estiércol en los recintos agrarios, la humedad máxima del material no puede superar el 80%, solo se permite una pila por recinto, con un máximo de 250 toneladas, y no puede permanecer más de diez días de manera general.

La Conselleria organizó la semana pasada otro encuentro, este con la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), para explicar la normativa y así evitar "alarmas innecesarias" entre la ciudadanía.