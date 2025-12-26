El Govern renovará los vinilos informativos de las 240 marquesinas del TIB en Mallorca

Nuevo vinilo colocado en una marquesina de la red TIB de Mallorca. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha iniciado esta semana los trabajos de renovación de la información de las 240 marquesinas de las paradas de autobús de la red TIB de Mallorca, al colocar un nuevo adhesivo de vinilo fijo informativo.

Esta actuación está previsto que finalice el primer trimestre de 2026, según ha explicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en una nota de prensa.

Con esta mejora, los usuarios contarán con información clara y actualizada del servicio, como el nombre y el código de la parada, el núcleo donde se sitúa y las líneas que circulan, con el objetivo de facilitar el uso del transporte público interurbano.

Para estos trabajos de envinilado se utilizará un material de máxima calidad, preparado para resistir las condiciones meteorológicas y la exposición al exterior.

El Govern trabaja en la mejora de las infraestructuras del transporte público interurbano de Mallorca con el objetivo de "garantizar un servicio de calidad, accesible y seguro para todos los usuarios".

Por otro lado, también trabaja en la mejora de la estación Intermodal con diferentes actuaciones previstas los próximos meses, como la renovación de las escaleras mecánicas, la reforma de los baños públicos, la nueva señalización, las nuevas pantallas informativas y la mejora de la nueva oficina del servicio de atención al usuario.

Enmarcada en el plan de infraestructuras 'Islas en transformación' impulsado por el Govern, la inversión global de estas actuaciones de mejora de la estación Intermodal es de 3,6 millones de euros, gran parte provenientes del factor de insularidad del régimen especial de Baleares y en algunas actuaciones con fondos europeos Next Generation.