El Govern reparte las estaciones meteorológicas del proyecto Xarmet en Eivissa. - CAIB

EIVISSA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, en colaboración con la Conselleria de Educación y Universidades, ha distribuido las estaciones meteorológicas del proyecto Xarmet a cinco centros educativos de Eivissa, en el marco de esta iniciativa piloto que tiene como objetivo fomentar la educación científica y el conocimiento del clima.

Los centros participantes en la isla de Eivissa son el IES Santa Maria de Eivissa, el CEIP Sant Jordi, el IES Quartó de Portmany, el IES Balàfia y el IES Quartó del Rei, según ha informado la Conselleria de Economía en un comunicado.

Además de la entrega de los equipos, el proyecto incluye una sesión de formación en el CentreBit Eivissa dirigida al profesorado de los centros participantes para explicar el funcionamiento de las estaciones meteorológicas, el tratamiento de los datos recogidos y las posibilidades didácticas que ofrece este recurso dentro de las actividades educativas.

El proyecto Xarmet permitirá que los centros educativos recojan datos meteorológicos en tiempo real como temperatura, humedad, precipitación o velocidad del viento.

Estos datos podrán ser utilizados por los alumnos en actividades de aprendizaje vinculadas a materias como las ciencias naturales, la geografía o la tecnología.

Con esta iniciativa, el Govern quiere promover el interés por la ciencia y la meteorología entre los estudiantes, así como acercarlos a la observación directa del medio ambiente y al trabajo con datos reales.

El proyecto también contribuirá a ampliar la red de observación meteorológica, al tiempo que refuerza la colaboración entre la Administración y los centros educativos para impulsar proyectos educativos innovadores.

CONSTRUIR UN TERRITORIO INTELIGENTE

IBDigital financia e impulsa este despliegue como parte de la estrategia del Govern para construir un Territorio Inteligente. Se trata de un modelo en el que los datos ayudan a comprender mejor el entorno ya tomar mejores decisiones públicas, siempre con un impacto directo en la vida cotidiana.

El proyecto está coordinado por el Espacio de Conocimiento por un Territorio Inteligente Balear (Espai Cotib), con el apoyo del CEP IBSteam y la colaboración de la Universitat de les Illes Balears (UIB), y ayudará a desplegar hasta 100 estaciones meteorológicas en centros educativos del archipiélago.

Esta cooperación permite aunar capacidades educativas, científicas y tecnológicas en un mismo programa, con vocación de continuidad y crecimiento.