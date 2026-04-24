El Govern "respeta la autonomía municipal" del Ayuntamiento de Calvià sobre el Fondo Mallorquín de Solidaridad

La consellera de Familias, Atención a la Dependencia y Bienestar Social, Sandra Fernández, en una rueda de prensa - CAIB

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha asegurado que "respeta la autonomía municipal" del Ayuntamiento de Calvià en relación con su continuidad en el Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha sostenido que desde el Govern "no tienen información" al respecto.

"Respetamos absolutamente la autonomía municipal para decidir en que órganos quiere estar o no", ha afirmado, después que el Ayuntamiento haya retirado del orden del día un acuerdo para hacer efectiva su salida de la entidad.

Igualmente, Fernández ha apuntado que no le consta que el Govern haya hecho "ninguna gestión" para reclamar al Ayuntamiento que retirara la propuesta.