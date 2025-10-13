El Govern retira vehículos, limpia desagües y quita infraestructuras en Ibiza para evitar nuevas inundaciones

IBIZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha puesto en marcha un Plan de Actuaciones Inmediatas en Ibiza para coordinar de manera efectiva las intervenciones de urgencia en las zonas más afectadas por las inundaciones provocadas por las lluvias y tormentas intensas de los últimos días, en el que se ha incluido el remolque de vehículos, la limpieza de desagües y la retirada de infraestructuras.

La decisión de crear este nuevo plan se ha tomado este lunes en la reunión de seguimiento del Comité Técnico Asesor de los planes Meteobal e Inunbal, bajo la dirección del director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y de Policía Local.

El encargado de dirigir este plan será el director general de Recursos Hídricos de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, Joan Calafat, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y de Policía Local.

Calafat se ha desplazado este domingo a Ibiza junto con técnicos de la Dirección General de Recursos Hídricos, el director gerente de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), Emeterio Moles, y la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, para coordinar sobre el terreno las intervenciones inmediatas de urgencia en las zonas más afectadas por las lluvias.

Desde el Puesto de Mando instalado en Sa Coma se ha coordinado la puesta en marcha de este plan en colaboración con el Consell de Ibiza, el Ayuntamiento de Ibiza, el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, y con el apoyo indispensable de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de empresas privadas especializadas en obra civil.

Como respuesta inmediata, a primera hora de la mañana se han identificado los puntos más problemáticos y se han abierto cinco zonas de actuación prioritaria en la isla, con el objetivo de restablecer la capacidad de drenaje, proteger físicamente las edificaciones y reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

Uno de los principales frentes se sitúa en el torrente de sa Llavanera, donde se trabaja con personal de la contrata de mantenimiento para aumentar la capacidad de drenaje en uno de los dos ramales del cauce y proteger los apartamentos Brisol a su llegada al puerto. En este punto también se retira un paso hacia unos aparcamientos que impedía la libre circulación del agua.

El segundo punto corresponde al torrente de Cas Capità, donde se actúa en dos zonas. Una es la confluencia con la E-10, en colaboración con la UME, y otra en el ramal que conecta la E-10 con el puerto. En este tramo se trabaja con la Policía Local de Ibiza para retirar una docena de vehículos que se encontraban sobre el cauce, lo que impedía la limpieza y bloqueaba el drenaje, al provocar la inundación de la zona de almacenamiento de hidrocarburos.

El tercer punto se encuentra en el término municipal de Sant Josep, concretamente en la calle Begonia, donde se ha abierto una nueva incidencia. En esta zona, el drenaje del segundo cinturón viario desemboca hacia el núcleo urbano, lo que ha provocado la inundación de varias viviendas. Los equipos trabajan para mejorar la capacidad de evacuación y restablecer la normalidad.

El cuarto punto de intervención se localiza en la zona del emisario de Sant Josep, donde se trabaja para mejorar el drenaje y facilitar la salida del agua. Se trata de una acción fundamental, ya que afecta a la capacidad de desagüe del eje de la autovía, lo que requerirá en el futuro una actuación estructural de mayor envergadura.

Finalmente, el quinto punto de actuación se encuentra en el puerto de Ibiza, donde se ha detectado una infraestructura completamente obstruida que se está limpiando para restablecer el flujo de evacuación hacia el mar.

El operativo continúa activo y se mantiene adaptado a la evolución meteorológica. Paralelamente, los técnicos de Recursos Hídricos trabajan en la búsqueda de soluciones estructurales para abordar los problemas detectados una vez superada la fase de emergencia.