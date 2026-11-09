El Govern se reúne con los usuarios de Sanitja para analizar la autorización de los amarres

El Govern se reúne con los usuarios de Sanitja. - CAIB

MENORCA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, y el gerente de PortsIB, Kico Villalonga, se han reunido este lunes con representantes de la Asociación de Usuarios del puerto de Sanitja para analizar el funcionamiento de la autorización de los amarres concedida el pasado mes de junio y hacer balance de la temporada de verano.

Los representantes de la asociación han hecho una valoración positiva de la temporada y han destacado que su presencia y participación activa en la gestión de los amarres ha permitido mantener un fondeo ordenado y controlado en la zona.

Según han explicado, los propios asociados han velado por evitar que otras embarcaciones fondearan con ancla en el entorno del puerto, contribuyendo así a prevenir posibles daños sobre los fondos marinos y a preservar los valores ambientales de este enclave de la costa norte de Menorca.

En este sentido, el encuentro ha servido para poner en valor la labor que desarrolla desde hace años la Asociación de Usuarios del puerto de Sanitja, una entidad vinculada a la defensa de la náutica social y al mantenimiento del acceso tradicional al mar de los menorquines.

Desde el Govern han explicado que sus miembros han destacado que su actividad va más allá del uso de los amarres, con una implicación directa en el cuidado, la vigilancia y la conservación del entorno, favoreciendo una actividad náutica respetuosa con los valores naturales y paisajísticos de la zona.

Por otra parte, la asociación ha trasladado a los representantes del Govern su preocupación por el elevado canon de 43.700 euros fijado por la Demarcación de Costas del Estado por la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

Desde el Ejecutivo autonómico han señalado que los usuarios han considerado que esta cantidad supone una importante carga económica para una instalación de pequeñas dimensiones, vinculada históricamente al amarre de embarcaciones tradicionales y a una actividad náutica de carácter social.

La reunión se produce después de que el Govern desbloqueara el pasado mes de junio la situación administrativa del puerto de Sanitja mediante una autorización que permitió recuperar la actividad y mantener los amarres existentes, dando respuesta a una reivindicación histórica de sus usuarios.

Esta solución fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Govern, Demarcación de Costas, el Consell Insular de Menorca, el Ayuntamiento de Es Mercadal y la propia asociación de usuarios, después de un proceso de regularización administrativa que había generado incertidumbre sobre la continuidad de la actividad en este enclave.

La autorización establece una serie de condiciones destinadas a compatibilizar el mantenimiento de los amarres con la protección del entorno. Entre ellas figuran la prohibición de ampliar las instalaciones o crear nuevos accesos, así como la adopción de medidas para prevenir la contaminación y garantizar una correcta gestión de los residuos.

Sanitja constituye uno de los refugios naturales más singulares de la costa norte de Menorca, utilizado históricamente como abrigo de embarcaciones frente a los temporales de Tramuntana.

Su valor ambiental, paisajístico y patrimonial hace especialmente importante preservar los usos tradicionales del puerto y garantizar que la actividad náutica se desarrolle de manera respetuosa con el entorno.