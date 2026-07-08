Govern y Sant Joan analizan el proyecto de instalación de boyas ecológicas en Benirràs y Portinatx

EIVISSA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua del Govern, Juan Manuel Lafuente, ha participado este miércoles de forma telemática en una reunión de trabajo con la alcaldesa de Sant Joan de Labritja, Tania Marí, para analizar el proyecto de instalación de boyas ecológicas previsto en las zonas de Benirràs y Portinatx.

Según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, el Ayuntamiento ha trasladado la necesidad de revisar el planteamiento inicial del proyecto para adaptarlo mejor a la realidad social, histórica y de uso de estos dos enclaves del municipio.

La Conselleria ha mostrado su disposición a trabajar de forma coordinada con el Consistorio para avanzar en una propuesta que permita reforzar la protección de la posidonia oceánica y, al mismo tiempo, tener en cuenta los usos tradicionales, la actividad náutica responsable y las necesidades de residentes, pescadores y usuarios habituales del litoral.

Como principal conclusión del encuentro, el Ayuntamiento de Sant Joan asumirá el liderazgo en la redacción de un nuevo proyecto técnico que servirá de base para redefinir la actuación prevista en Benirràs y Portinatx. Este documento se elaborará desde el conocimiento del territorio y en coordinación con el Govern.

Desde la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua se ha valorado positivamente la reunión y la voluntad de colaboración entre administraciones para avanzar en una solución compartida, compatible con la conservación ambiental y con la realidad social de ambos espacios.