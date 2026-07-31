El Govern suma tres millones de euros a las ayudas para familias vulnerables por la guerra en Irán

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la tercera modificación del Plan de Financiación de los Servicios Sociales Comunitarios Básicos para 2025, 2026 y 2027, que incluye tres millones de euros más para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha recordado que las medidas de respuesta social para hacer frente a los efectos económicos derivados de este conflicto hicieron necesarias una serie de modificaciones del plan.

Por un lado, se amplía el fondo 1, que incluye medidas dirigidas a familias con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, con un importe de un millón de euros. Estos se distribuirán de la siguiente manera: 780.200 euros para Mallorca, 80.900 euros para Menorca, 129.800 euros para Eivissa y 9.100 euro para Formentera.

También contempla un nuevo fondo 8, con una cantidad de dos millones de euros, para proporcionar cobertura mediante prestaciones a aquellas familias en situaciones vulnerables que no vean cubiertas sus necesidades por los demás fondos. Se asignarán 1,5 millones de euros a Mallorca, 161.800 euros a Menorca, 259.600 euros a Eivissa y 18.200 euros a Formentera.

Este acuerdo del Consell de Govern también incorpora las modificaciones acordadas por la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales en junio y julio de 2026, en relación con la gestión de los nuevos instrumentos de financiación y del Plan en general, con el fin de lograr un proceso más ágil y eficiente, conforme a los principios de buena administración y coordinación interadministrativa.