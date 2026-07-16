El Govern tilda de "insuficientes" los dos millones del Gobierno para atender la acogida de menores migrantes

Salvamento Marítimo durante el rescate de una patera en una imagen de archivo - SALVAMENTO MARÍTIMO

PALMA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha considerado este jueves "insuficientes" los dos millones de euros del Gobierno central para atender la acogida de menores migrantes no acompañados teniendo en cuenta la "presión" que soporta actualmente el archipiélago, que atiende actualmente a 825 menores migrantes no acompañados, la cifra más alta registrada hasta el momento.

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha explicado que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia ha aprobado el reparto de fondos estatales para la atención de menores migrantes no acompañados, que asigna estos dos millones a las Islas.

El Govern ha explicado que ha votado a favor del reparto para que Baleares pueda recibir estos recursos, si bien ha insistido en que estos dos millones de euros están "muy lejos de cubrir el esfuerzo económico, material y humano" que realiza Baleares para atender y proteger a los menores migrantes no acompañados.

Actualmente, Baleares tutela a 825 menores migrantes no acompañados. Según detalla la Conselleria, en apenas dos años, las Islas han pasado de atender a 306 menores, en julio de 2024, a 600 en julio de 2025, hasta alcanzar los 825 actuales. "Este incremento ha mantenido completamente tensionada la red de protección y obliga a los Consells a realizar un esfuerzo constante para garantizar una atención adecuada, pese a la saturación de los recursos disponibles", señalan.

De hecho, indican que el propio acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros reconoce que Baleares, junto con Canarias, Ceuta y Melilla, soporta una especial presión migratoria y que sus sistemas de protección realizan un importante sobreesfuerzo material y presupuestario para atender a estos menores.

La consellera del ramo, Sandra Fernández, ha lamentado que el Gobierno vuelva a destinar a Baleares los mismos dos millones de euros que el año pasado, una cantidad que ya entonces se consideró insuficiente. "Hoy la situación es todavía más complicada, atendemos a más menores que nunca y los consells llevan meses sosteniendo una red de protección completamente desbordada", ha declarado.

"No se puede reconocer que Baleares es uno de los territorios más tensionados del país y, al mismo tiempo, seguir trasladándole menores sin dotarla de los recursos necesarios para atenderlos", ha añadido Fernández, quien ha señalado que la propia ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, afirmó en Baleares que "no tenía sentido" seguir derivando menores a un territorio que ya registra llegadas propias y cuyo sistema de acogida se encuentra tensionado. "Sin embargo, el Estado continúa planteando nuevos traslados mientras mantiene una financiación que dista mucho de responder a las necesidades reales de las Islas", lamenta Fernández.