Archivo - Autobús del TIB en la calle. - CAIB - Archivo

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha afirmado que el Govern "trabaja con la idea" de continuar con la gratuidad del transporte público en 2027.

Así lo ha afirmado el conseller este martes en la sesión de control al ser preguntado por el diputado del PSIB Ares Fernández, quien ha cuestionado que la gratuidad del transporte público se mantenga si PP y Vox gobiernan a partir del próximo 29 de noviembre.

Mateo ha subrayado que el Govern confía en continuar con esta gratuidad y que así está previsto en el techo de gasto para el año que viene.

A su entender, es el Gobierno actual el que tiene que decidir si prorroga o no la ayuda estatal que contribuye a la gratuidad. "Lo que no es de recibo es que nos enteremos en el último minuto", ha lamentado.

De su lado, el socialista ha cuestionado que PP y Vox mantengan esta gratuidad. "Si quiere gratuidad no le queda más remedio que votar al PSOE este domingo", ha dicho.