El Govern trabaja en una normativa específica de comedor para la etapa 0-3 y prevé tenerla para el curso que viene

Archivo - El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha señalado que el Govern está trabajando en la redacción de una normativa específica de comedores del primer ciclo de educación infantil, teniendo en cuenta las propuestas del sector.

"Trabajamos con todos los actores implicados en este tema y pensamos que el curso que viene ya podremos tener una normativa propia para regular y ofrecer las bases de organización y funcionamiento para ofrecer un servicio de comedor de calidad para 0-3", ha destacado Vera en el pleno de este martes.

El conseller ha informado sobre esta cuestión en una comparecencia solicitada por MÉS per Mallorca y Més per Menorca para dar cuenta de una proposición no de ley (PNL) de estos grupos sobre la normativa específica de comedores para 0-3.

Igualmente, Vera ha explicado que la Conselleria "hace tiempo" que trabaja con la finalidad de elaborar una normativa propia y que se ha tomado nota de las propuestas del colectivo y profesionales de la etapa 0-3.

Así, ha subrayado que se decidió crear un grupo reducido de trabajo para elaborar una propuesta pedagógica del comedor en esta etapa, que después deberá ser aprobada en la Mesa de participación del sector de primer ciclo de educación infantil. También se ha establecido un calendario de trabajo.