El Govern tramita cinco expedientes de planificación de los espacios naturales protegidos

Es Vedrà. - CAIB

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha iniciado la tramitación de cinco expedientes que afectan a tres espacios naturales de Baleares -s'Albufera de Mallorca, s'Albufereta y Reserva Natural des Vedrà y es Vedranell y los Illots de Ponent- para dotarlos de instrumentos de planificación y hacer frente a los retos ambientales.

Según ha informado este martes en un comunicado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, son expedientes para "reforzar la protección del patrimonio natural" y que actualizarán los instrumentos de planificación que, en algunos casos, tenían más de dos décadas de vigencia.

El plan rector de uso y gestión (PRUG) del Parque Natural de s'Albufera de Mallorca, aprobado en 1999, se revisará para adaptarlo a la realidad ambiental, social y normativa actual. Por su parte, también se revisará el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las reservas naturales de s'Albufereta y de Es Vedrà, Es Vedranell y los Illots de Ponents, vigentes desde 2001 y 2002, respectivamente.

Como novedad, tanto la Reserva Natural de s'Albufereta, como la Reserva Natural de Es Vedrà, Es Vedranell y los Illots de Ponent dispondrán por primera vez de un PRUG para regular los usos, establecer criterios de gestión y definir actuaciones para garantizar su conservación.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha señalado que esta actuación "consolida una gestión moderna, rigurosa y basada en el conocimiento científico de los espacios naturales protegidos", de manera que se dotarán de instrumentos para afrontar los retos de conservación de la biodiversidad.

La revisión y redacción de estos cinco instrumentos permitirá incorporar los conocimientos científicos, adaptar la gestión a los efectos del cambio climático, reforzar la conservación de los hábitats y las especies y mejorar la regulación de los usos públicos.

El Govern ha afirmado que el proceso culminará antes de final de año con el inicio de la revisión del PORN del Parque Natural de s'Albufera des Grau.