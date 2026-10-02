El Govern transfiere 6,9 millones de euros al Consell de Mallorca para la gestión de residuos

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la transferencia de 6.9 millones de euros al Consell de Mallorca procedentes del Fondo de Prevención y Gestión de Residuos.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha señalado en la rueda de prensa celebrada después de la reunión del Consell de Govern que los recursos corresponden a la recaudación de 2025 del impuesto sobre el depósito y la incineración de residuos.

Este fondo tiene como objetivo impulsar una gestión más sostenible de los residuos y avanzar hacia una economía circular, favoreciendo la prevención, la reutilización y el reciclaje frente a opciones menos favorables desde el punto de vista ambiental, como el vertido o la incineración.

En total, se distribuyen 10,2 millones de euros entre los cuatro consells insulares de manera proporcional a la recaudación procedente de cada isla, con el objetivo de garantizar un retorno equilibrado de los recursos.

Así, Mallorca recibe la mayor parte del fondo, con 6,9 millones de euros, que representan el 67,3 por ciento del total. Eivissa recibe 2,6 millones de euros; Menorca, 462.400 euros; y Formentera, 262.200 euros.

Los recursos se transfieren a las instituciones insulares para que los destinen a la gestión del Fondo de Prevención y Gestión de Residuos en su territorio. Los beneficiarios finales son las entidades locales responsables del tratamiento de los residuos domésticos o municipales.