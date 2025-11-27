El Govern transfiere la partida extraordinaria de 5 millones para paliar los daños registrados en Ibiza por las lluvias

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, junto a autoridades de Ibiza visita las inundaciones en la isla tras el paso de la DANA - AYUNTAMIENTO DE IBIZA - Archivo

IBIZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha hecho efectiva este jueves la transferencia de cinco millones de euros en ayudas extraordinarias destinadas a paliar los daños provocados por los episodios de fuertes lluvias registrados en Ibiza los días 30 de septiembre y 12 de octubre.

La transferencia se ha formalizado tras la firma oficial y telemática del convenio de cooperación entre el Govern y el Consell de Ibiza el pasado lunes 24 de noviembre, con el objetivo de agilizar su tramitación y garantizar que el apoyo económico llegue lo antes posible a las personas afectadas.

Las ayudas, de carácter extraordinario y a fondo perdido, van dirigidas a particulares, a autónomos y a comercios. En el caso de los particulares, el fondo permitirá cubrir daños en viviendas, enseres básicos y vehículos declarados siniestro total. En cuanto a los negocios y profesionales, los importes oscilarán entre 2.000 y 10.000 euros en función de los daños acreditados, con el objeto de dar estabilidad y facilitar la recuperación de la actividad económica en las zonas más afectadas, ha informado la Conselleria de Presidencia.

A estos cinco millones se suman los 2,95 millones de euros (IVA incluido) invertidos por el Govern, a través de la Dirección General de Recursos Hídricos, en el marco del Plan de Actuaciones de Urgencia en Infraestructuras en Ibiza, puesto en marcha el 13 de octubre de 2025. Mediante esta transferencia ya han podido ejecutarse obras de emergencia en infraestructuras dañadas. Dichas actuaciones han permitido restablecer la seguridad y funcionalidad de diversos puntos críticos, especialmente en torrentes y vías afectadas por los temporales.

Desde el 30 de septiembre -fecha del primer episodio de lluvias- hasta la formalización de la transferencia realizada este jueves, el Govern ha activado, en menos de dos meses, todos los mecanismos necesarios para cumplir con el compromiso adquirido con la ciudadanía de Ibiza: actuar con transparencia, celeridad y cooperación institucional para dar respuesta a una situación de emergencia, reducir el impacto de los desperfectos y devolver la normalidad a los afectados por las inundaciones.

En total, el Govern ha destinado 7,95 millones de euros en ayudas para paliar los daños provocados por las inundaciones en la isla de Ibiza.