El Govern traslada su apoyo "total y absoluto" a PortsIB tras la querella y defiende la gestión de los campos de boyas

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha trasladado su apoyo "total y absoluto" a PortsIB después que la Fiscalía haya interpuesto una querella ante los juzgados contra la cúpula de este ente por la gestión de los campos de boyas.

"No tenemos ninguna duda de que PortsIB ha hecho una gestión óptima en materia de contratación", ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern al ser preguntado por la querella.

En este sentido, ha reiterado que desde el Govern no tienen "ninguna duda" de que el organismo portuario "lo ha hecho perfectamente bien".

También ha resaltado la gestión que se está haciendo en cuanto a los campos de boyas con el objetivo de preservar la posidonia. "Es una política acertadísima", ha añadido.

Así se ha expresado Costa después de que la Fiscalía de Baleares haya interpuesto una querella ante los juzgados a raíz de la denuncia de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo (ADN Mediterráneo) contra la cúpula de PortsIB por la gestión de los campos de boyas.