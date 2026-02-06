El Govern traslada a galeristas su apoyo en la petición de reducción del IVA cultural

Conseller de Turismo junto con galeristas - CAIB

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha mantenido este viernes una reunión con galeristas de la Asociación Palma Art Contemporani, para escuchar sus reivindicaciones y trasladarles el apoyo del Govern en su reclamación al Estado de una reducción del IVA por las ventas de obras de arte, antigüedades y objetos de colección similar a la que tienen en otros países europeos.

Durante el encuentro, el conseller ha estado acompañado por el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, y por el nuevo director general de Cultura, Llorenç Perelló, quienes han mostrado su solidaridad con el sector, que, según ha recordado la Conselleria en un comunicado, lleva una semana en huelga para protestar frente a la "falta de respuesta" del Gobierno sobre esta cuestión, a pesar de que la directiva europea de 2022 permite una bajada del IVA cultural, como el que han hecho Francia, Alemania, Portugal o Italia.

El Govern coincide con los galeristas en que el 21% de IVA es una "injusticia fiscal que dura demasiados años", teniendo en cuenta que el arte contemporáneo no es un lujo "es cultura y patrimonio", ha reivindicado el conseller.

Por este motivo, el Ejecutivo autonómico ha extendido su mano al sector para defender juntos ante Madrid una reivindicación que consideran "histórica y absolutamente necesaria".