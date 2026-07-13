El Govern traslada al GOB que "no se desprotegerá ni un solo metro cuadrado" de es Trenc

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, se reúne con el GOB Mallorca - CAIB

Abordan los planes de gestión de la Red Natura 2000 y el Plan de Conservación Marina PALMA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha trasladado al GOB que "no se desprotegerá ni un solo metro cuadrado" del parque natural de es Trenc-Salobrar de Campos.

Lo ha hecho en una reunión con los ecologistas para abordar las políticas de conservación del medio natural en Baleares, según ha informado su Conselleria en una nota de prensa, y una semana después que el GOB reclamara en es Trenc la protección de este enclave.

Simonet ha reiterado el "firme compromiso" del Govern con la conservación de este espacio natural y ha insistido en que continuará trabajando para garantizar la preservación de sus valores naturales desde el rigor técnico, el diálogo y el respeto al marco de protección vigente.

El encuentro se enmarca en el objetivo del conseller de mantener un diálogo permanente con las entidades ambientales para compartir la evolución de las principales políticas de conservación, escuchar sus aportaciones y avanzar en la protección del patrimonio natural.

En este marco, el conseller, el director general de Pesca, Antoni M. Grau, y el asesor técnico de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, Pau Mercadal, se ha reunido con representantes del GOB, encabezados por su presidente, Joan Moranta.

El encuentro, celebrado a petición del GOB tras la configuración de su nueva junta directiva, se ha desarrollado en un clima de cordialidad y voluntad de colaboración, ha destacado la Conselleria.

"La protección del patrimonio natural solo puede afrontarse desde el diálogo, la evidencia científica y la corresponsabilidad de todas las partes", ha considerado Simonet, agregando que el Govern "mantendrá siempre abiertos" los canales de comunicación con las entidades ambientales.

También ha resaltado que una de las grandes prioridades de esta legislatura es poner al día la gestión de los espacios naturales protegidos.

Para el conseller, la mejor manera de conservar es disponer de unos instrumentos de planificación actualizados que permitan gestionar cada espacio con rigor técnico, seguridad jurídica y una visión de futuro.

"Continuaremos trabajando hasta que todos los espacios naturales protegidos de Baleares dispongan de herramientas de planificación actualizadas", ha afirmado.

Según ha destacado, de los 20 instrumentos de planificación de los espacios naturales protegidos que al inicio de la legislatura se encontraban obsoletos o no habían sido nunca aprobados, 19 ya se encuentran en tramitación, algunos de ellos en la fase final de aprobación, mientras que el último iniciará su tramitación antes de que finalice este verano.

En concreto, están en distintas fases de tramitación plantes del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera; del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana y los planes específicos de protección de los monumentos naturales de ses Fonts Ufanes y del torrent de Pareis, del Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera y del Parc Natural de sa Dragonera; así como de los parques naturales de Mondragó, Península de Llevant y es Trenc-Salobrar de Campos.

La Conselleria también ha informado del estado de los planes de gestión de la Red Natura 2000, con actuaciones ya iniciadas en Nord d'Eivissa, las Badies del Nord de Mallorca, la Costa Nord de Menorca, la Costa Sud de Mallorca, sa Dragonera, las Muntanyes d'Artà, Puig Malet y Santa Eularieta.

Estos instrumentos son esenciales para garantizar la conservación de los hábitats y de las especies y asegurar una gestión más eficaz y sostenible de los espacios protegidos. De este modo, todos los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de competencia autonómica se convertirán en Zonas Especiales de Conservación (ZEC).

Durante la reunión también se ha hecho seguimiento del Plan de Conservación Marina, haciendo balance de las principales actuaciones impulsadas durante esta legislatura, entre las que destacan la creación de la Reserva Marina de les Illes del Ponent de Mallorca o la tramitación de la ampliación de la Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera.

También ha hecho hincapié en las nuevas medidas de gestión adoptadas en la Reserva Marina de l'Illa de l'Aire, en Menorca, y la propuesta del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, que incorpora una nueva zona de protección estricta de 512 kilómetros cuadrados en el Banc Emile Baudot.

La reunión ha servido para hacer seguimiento de los planes de recuperación y conservación de especies protegidas, una cuestión en la que la Conselleria ha reiterado su compromiso presupuestario para continuar impulsando estos instrumentos.

En relación con el control de las poblaciones de cabras, especialmente en espacios como la Serra de Tramuntana y la Serra de Llevant, la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal está elaborando un estudio para disponer de un diagnóstico actualizado de la situación.

A partir de este trabajo se llevará a cabo un estudio de capacidad de carga que permitirá definir las medidas de gestión más adecuadas con criterios técnicos y de conservación.

En cuanto al camino de la Trapa, se ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar su mantenimiento. Así, la Conselleria estudiará la posibilidad de impulsar actuaciones de mejora a través del Plan Anual de Prevención de Incendios Forestales, dado su interés como infraestructura de defensa forestal.

Los representantes del GOB han expresado su inquietud ante las posibles consecuencias del próximo eclipse solar en relación con el incremento del riesgo de incendios forestales. En este sentido, la Conselleria ha explicado que ya trabaja en las actuaciones preventivas necesarias para minimizar este riesgo.

Por último, los ecologistas han planteado la conveniencia de abrir espacios de participación en fases más iniciales de la elaboración de los instrumentos de planificación, antes de la redacción de los documentos.

La Conselleria ha valorado positivamente esta propuesta y se ha comprometido a buscar la vía más ágil para facilitar esta participación dentro del marco de los procedimientos administrativos.

La reunión también ha permitido intercambiar impresiones sobre otras cuestiones relacionadas con la gestión de los espacios naturales protegidos, las especies protegidas y la lucha contra las especies invasoras.