El Govern y la UIB impulsan una cátedra de Ciberseguridad para fomentar la investigación

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y el rector de la UIB, Jaume Carot, estrechan la mano este lunes en la presentación de la nueva cátedra de Ciberseguridad. - CAIB

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han impulsado una nueva cátedra de Ciberseguridad a través de la que se buscará fomentar la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la seguridad digital.

La iniciativa ha sido presentada este lunes por el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y el rector de la universidad, Jaume Carot.

La nueva cátedra, según ha informado la Conselleria en un comunicado, contará con un presupuesto de 225.000 euros para un año y se espera que pueda tener continuidad en el futuro.

"Esta cátedra refuerza el compromiso del Govern con la innovación y la seguridad digital, dos pilares esenciales para la transformación de nuestra economía y para la protección de las empresas y ciudadanos ante los retos del mundo digital", ha destacado Costa.

Carot, por su parte, ha destacado que la colaboración entre el Ejecutivo autonómico y la UIB "es clave para formar talento cualificado, fomentar la investigación aplicada y transferir conocimiento al tejido productivo de Baleares".

SIETE LÍNEAS DE ACTUACIÓN

La nueva cátedra de Ciberseguridad cuenta con un plan de actividades que se articulan alrededor de siete líneas maestras que combinan la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento.

Entre ellas se encuentran la organización de cursos especializados para estudiantes universitarios y profesionales, la puesta en marcha de programas de formación para obtener certificaciones internacionales, la realización de talleres prácticos, formación y simulacros de ciberataques o la elaboración de informes sobre la creación de un laboratorio de ciberseguridad para pymes y sobre la implantación de herramientas y normativas'.

También el apoyo a trabajos de fin de grado, máster y tesis doctorales en materia de ciberseguridad y la concesión de ayudas para participar en congresos y actividades de divulgación científica; la puesta en marcha de acciones para concienciar la ciudadanía sobre los riesgos y buenas prácticas en el uso seguro de la tecnología, con actividades a centros educativos y materiales divulgativos; o la celebración de jornadas entre empresas, investigadores e instituciones para fomentar la cooperación y la innovación.

La cátedra forma parte del convenio firmado entre el Govern y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en el marco del programa Retech, destinado a impulsar la transformación digital y la seguridad de las empresas y administraciones públicas.

La iniciativa también pretende crear una red de conocimiento y colaboración entre el mundo académico, el sector empresarial y las instituciones públicas, para contribuir al desarrollo de un ecosistema de ciberseguridad sólido e innovador en el archipiélago.