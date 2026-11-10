El Govern ve "francamente buena" su participación en la WTM de Londres: "El cambio de rumbo es compartido y valorado"

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, en la WTM de Londres de 2026. - CAIB

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha hecho una valoración "francamente buena" de su participación en la World Travel Market (WTM) de Londres al poder "constatar que el cambio de rumbo" del modelo turístico "es compartido y valorado por los principales operadores del mercado internacional".

De este modo se ha expresado en el pleno del Parlament de este martes al ser preguntado por el diputado de Vox Javier Ripoll por una valoración de su participación en la última edición de la feria turística.

"La valoración que hacemos de nuestra participación en la WTM es francamente positiva. Hemos ido con el mensaje de que Baleares ha dejado atrás la idea de que el éxito turístico pasa por el número de visitantes. Nuestra prioridad pasa por crecer en valor, contener el volumen, combatir la oferta ilegal y compartir la prosperidad del turismo", ha afirmado el conseller. En las diferentes reuniones que ha mantenido con las empresas turísticas, ha dicho, ha podido "constatar que el sector entiende esta orientación y reconoce la necesidad de un modelo más equilibrado".

"Nos ha permitido refirmar que poner límites al crecimiento no significa renunciar a la competitividad sino garantizarla a largo plazos", ha concluido Bauzá.

Ripoll, por su parte, ha considerado que el cambio de modelo turístico no debe limitarse en la promoción sino en "convertir en prosperidad el aumento de valor" y garantizar "estabilidad laboral más allá de los meses de verano".

"Han presentado la cultura para atraer visitantes, eso está bien, pero ahora hay que explicar cómo convertir la promoción en actividad, empleo y oportunidades", ha sostenido.