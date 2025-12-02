El Govern y Vox vuelven a chocar por la fórmula para sacar adelante el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca

Archivo - Toneladas de residuos en Mallorca - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 2 Dic.

El Govern y Vox han vuelto a chocar por la fórmula elegida para sacar adelante el traslado de residuos desde Ibiza y Formentera hasta Mallorca.

El desacuerdo se ha puesto de manifiesto una vez más durante el pleno del Parlament de este martes, cuando la diputada de Vox Patricia de las Heras le ha preguntado al conseller de Economía, Hacienda e Innovación si piensa redactar un decreto específico para ello.

Costa ha defendido que la intención del Ejecutivo es mantener la fórmula que ha planteado hasta ahora, es decir, incluir la cobertura legal del traslado de residuos dentro del decreto de aceleración de proyectos estratégicos, que no fue convalidado en la Cámara por la oposición de los de Santiago Abascal.

"No aprobaremos ningún decreto específico porque creo que podemos llegar a un acuerdo en el decreto de aceleración. Estamos dispuestos a negociar. ¿Cuáles son los apartados del decreto que no le gustan? Nos sentamos, negociamos y cuando lleguemos a un consenso, los aprobamos íntegramente", ha dicho el vicepresidente del Govern.

El conseller ha recriminado a De las Heras que critique que el texto que decayó esté "plagado" de Agenda 2030, algo que ha considerado que no es cierto pero que, en cualquier caso, se ha mostrado dispuesto a corregir.

"Creo que ustedes comparten la mayoría de medidas que se incluían en el decreto y que saben que no fue el texto lo que motivó su no. Confío en llegar a un acuerdo en breve", ha sentenciado.

"Abandone la vieja política y el trilerismo, anteponga los intereses de los ibicencos y traigan un decreto específico. Y le garantizo que tendrá nuestro voto", ha contrapuesto la diputada de Vox.

De las Heras ha recriminado a Costa que el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca, algo que ha considerado inevitable a corto plazo por el fin de la vida útil de Ca na Putxa, estuviese contemplado al final de un decreto "cargado de Agenda 2030".

"Díganlo claro a sus votantes, no se escondan detrás de una falsa derecha. Digan que son progres y votan a favor de la Agenda 2030. No vamos a aceptar chantajes de la vieja política", ha sentenciado.