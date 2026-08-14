El Govern vuelve a reclamar a Aena la reapertura inmediata de la cantina de Son Sant Joan para los trabajadores

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha vuelto a reclamar a Aena la reapertura inmediata de la cantina como espacio donde los trabajadores puedan protegerse de las altas temperaturas en el aeropuerto de Palma.

El Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) ha mantenido varias reuniones con el gestor aeroportuario para avanzar en esta cuestión durante los últimos meses, ha recordado la Conselleria en una nota de prensa.

En este sentido, ha subrayado que la predisposición por parte de Aena es positiva y, según ha comunicado al Ibassal, actualmente están trabajando para adecuar las instalaciones y reabrir este espacio lo antes posible.

La reapertura de la cantina ha sido una de las principales reivindicaciones del Govern. Así lo trasladaron la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y la directora del Ibassal, Coloma Capó, en la reunión mantenida con el director del aeropuerto de Palma, Tomás Melgar, el pasado mes de julio.

En el encuentro, la Conselleria trasladó su "preocupación ante las quejas y demandas" de la plantilla en plena temporada estival, la principal de las cuales es disponer de un espacio donde comer y resguardarse del calor a mediodía.

Asimismo, el departamento que dirige Cabrer ha llevado a cabo varias actuaciones este verano para proteger la salud y la seguridad laboral de los empleados en Son Sant Joan.

Entre ellas, se han realizado visitas programadas dentro del plan de actuaciones de medidas preventivas del riesgo por altas temperaturas e inspecciones técnicas para verificar las condiciones de trabajo en interiores y exteriores mediante cuestionarios de evaluación.

Esta semana los técnicos del Ibassal también han visitado las instalaciones para realizar una toma de temperatura y una revisión de los filtros a raíz de una denuncia presentada por parte de USO ante Aena.

Los resultados de estas comprobaciones han sido correctos y no se ha detectado ninguna anomalía ni incidencia relacionada con la temperatura, ha informado la Conselleria.

Además, se han mantenido reuniones con los diferentes sindicatos a lo largo de los últimos meses para conocer de primera mano las reivindicaciones de los trabajadores.