Gran acogida del regreso de la zarzuela al Teatre Principal de Palma - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El regreso de la zarzuela al Teatre Principal de Palma ha contado con una gran acogida, ya que más de 2.500 espectadores han asistido a las funciones de La corte de Faraón este fin de semana.

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha informado que el Teatre Principal de Palma ha vivido este fin de semana un notable éxito de público con el regreso de la zarzuela a su programación.

La corte de Faraón, de Vicente Lleó, ha reunido a más de 2.500 espectadores en el conjunto de las tres funciones programadas los días 9, 10 y 11 de enero, así como en el ensayo general abierto al público celebrado el pasado miércoles 7.

Además de la elevada asistencia, la producción ha sido muy bien valorada por el público, que ha destacado tanto la calidad artística del espectáculo como su puesta en escena.

Esta nueva producción de La corte de Faraón, coproducida por el Teatro Arriaga de Bilbao y el Teatro Campoamor de Oviedo, sobresale por su carácter festivo y humorístico, fiel al espíritu del género, con una propuesta escénica colorista y elegante que conecta con espectadores de todas las edades.

Este proyecto se enmarca dentro de la apuesta del Teatre Principal por la recuperación y difusión de la zarzuela, impulsada por su director, Miquel Martorell. Una línea de trabajo iniciada la temporada pasada con el Stage de zarzuela, que ofreció un primer acercamiento al género y contó con la participación de jóvenes intérpretes interesados en el Género Chico.

En esta misma línea, los días 30 y 31 de diciembre el Teatre Principal llevó la zarzuela a diversas residencias del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) mediante dos conciertos especialmente dirigidos a sus usuarios, una iniciativa que fue muy bien recibida y valorada.

El regreso de la zarzuela al Principal se ha realizado con una producción de primer nivel, con dirección escénica de Emilio Sagi y dirección musical de Carlos Aragón. El reparto ha contado con solistas de reconocida trayectoria como Manel Esteve Madrid, Carmen Romeu y María Rodríguez, así como figuras históricas del género como Amèlia Font y Enrique Viana, además de la participación de intérpretes mallorquines como Inma Hidalgo, Begoña Gómez, Sebastià Serra, Jordi Fontana y Joan Servera. El espectáculo ha sido interpretado con el acompañamiento de la Orquesta Acadèmia 1830 y el Coro Titular del Teatre Principal.

Finalmente, desde el Consell de Mallorca han destacado la iniciativa Under 35!, que tras la función del sábado reunió al público más joven en una actividad festiva con los DJs Guri y Eider, reafirmando la voluntad del Teatre Principal de acercar la zarzuela a nuevos públicos y de demostrar la plena vigencia de este género.