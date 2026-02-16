Gran respuesta en la jornada de donación de sangre en el Consell de Mallorca: 27 donaciones y 6 nuevos donantes. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jornada intensiva de donación de sangre impulsada por el Consell de Mallorca y el Banco de Sangre y Tejidos se ha saldado este lunes con 27 donaciones y seis nuevos donantes.

La jornada se ha celebrado por segunda vez en el Palau del Consell y el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, ha participado donando y ha agradecido a las personas que hoy han hecho posible esta nueva muestra de solidaridad.

"La respuesta ha sido muy positiva y demuestra, una vez más, el compromiso y la generosidad de la población de Mallorca", ha afirmado, recordando que las donaciones contribuyen de manera decisiva a garantizar las reservas de sangre y a salvar vidas.

Esta jornada da continuidad a la apuesta de la institución insular por fomentar las donaciones de sangre en los edificios del Consell de Mallorca y concienciar sobre la importancia de donar sangre, especialmente en un momento en que las reservas se encuentran al 55 por ciento de las necesidades médicas.

Actualmente existe una necesidad especial de los grupos A+, A-, O+ y O-, y se recuerda que diariamente se necesitan alrededor de 200 donaciones para garantizar la atención sanitaria en los hospitales de las Islas.