Grant Thornton asesora a accionistas en la venta de Ibizair y Mallorcair a United Aviation Services

Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 15 septiembre 2026 11:36
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EIVISSA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa especializada en Asesorías, Grant Thornton, a través de su equipo de M&A y transacciones, ha asesorado a los accionistas de Ibizair SL y Mallorcair SL en el proceso de venta de ambas compañías a United Aviation Services, sociedad integrada en Stellair Group.

Según ha informado en un comunicado, la operación supone la incorporación a Stellair Group de dos compañías especializadas en servicios de handling y operaciones FBO para aviación ejecutiva en los aeropuertos de Eivissa y Palma. Ambas empresas ofrecen servicios a operadores y propietarios de aeronaves privadas.

Con esta adquisición, United Aviation Services amplía su presencia en el mercado español y fortalece su capacidad para prestar servicios de aviación ejecutiva en destinos estratégicos caracterizados por una elevada actividad turística y empresarial.

La transacción se enmarca en la estrategia de crecimiento de Stellair Group, orientada a consolidar una red de servicios de alta calidad para operadores internacionales y clientes privados en mercados clave.

Grant Thornton ha acompañado a los accionistas durante el proceso de la operación, prestando asesoramiento estratégico y financiero en las distintas fases de la transacción y actuando como asesor exclusivo de los vendedores.

Mallorcair, fundada en 1991, desarrolla su actividad en el aeropuerto de Palma, donde ofrece servicios de handling y opera un FBO propio dentro de la terminal de aviación general, con instalaciones destinadas tanto a pasajeros como a tripulaciones.

Por su parte, Ibizair cuenta con más de tres décadas de experiencia en el aeropuerto de Eivissa, donde presta servicios de handling y gestión de FBO para aeronaves de aviación privada y ejecutiva, además de ofrecer asistencia a pasajeros y tripulaciones, coordinación de vuelos, catering, servicios de aduanas e inmigración y atención personalizada.

Ambas compañías cuentan así con una sólida implantación en dos de los principales destinos de aviación ejecutiva de las Islas Baleares.

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