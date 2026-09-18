El grueso de las tormentas de la madrugada cae sobre el mar entre Eivissa y Mallorca y evita incidentes

Archivo - Un hombre pasea por la Rambla de Palma bajo un paraguas un día de lluvia. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grueso de las intensas tormentas caídas durante la madrugada en la zona sur de Mallorca han caído sobre el mar, lo que ha evitado incidentes y ha facilitado que la noche transcurra en este sentido de manera tranquila, según ha señalado este viernes en declaraciones a los medios el jefe de Emergencias, Aurelio Soto, tras la reunión del Comité Técnico Asesor.

Soto ha destacado que para este viernes, los modelos predictivos indican precipitaciones entre Mallorca y Eivissa que también podrían caer en el mar, sin descartar afectación en tierra. Podrían ser de entre 40 y 50 litros por hora y, puntualmente, de hasta 60 litros, hasta las 12.00 horas, y de hasta 20 litros hasta las 18.00 horas.

Ante este escenario, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso naranja hasta el mediodía en Mallorca, Eivissa y Formentera y a partir de esta hora y hasta las 18.00 horas el aviso pasa a amarillo.

Desde Emergencias han alertado de que son tormentas que no van acompañadas de fuerte viento, sí que lo hacen de intenso aparato eléctrico.

Soto ha avisado igualmente de que las lluvias, aunque sean de carácter moderado, podrían provocar algunas inundaciones urbanas, así como cortes de tráfico y caídas de árboles o elementos urbanos.