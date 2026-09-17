El Govern atiende 61 incidentes por las lluvias desde este miércoles y pide prudencia en Mallorca y Pitiusas

Archivo - Un árbol caído a causa del temporal, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ - Archivo

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 del Govern ha gestionado un total de 61 incidentes relacionados con fenómenos meteorológicos adversos desde este miércoles.

Del total, 46 se han registrado en Mallorca, 13 en Ibiza, uno en Formentera y uno en Menorca, la mayoría de ellos por la caída de árboles en la calzada --12--, las inundaciones de la vía pública --ocho--, la presencia de obstáculos o líquidos en la calzada --siete-- e inundaciones de establecimientos o edificios --seis--.

En una nota de prensa, la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha explicado que también se han gestionado incidencias relacionadas con la interrupción de servicios básicos, el desprendimiento de elementos urbanos y averías de semáforos, entre otras.

Entre los incidentes que han requerido una actuación destacada se encuentra el rescate, por parte de los Bomberos de Mallorca, de una mujer que había quedado atrapada en su vehículo debido a la entrada de agua, en Felanitx.

También, en la salida de Felanitx hacia el polígono de Son Negre, los bomberos han tenido que auxiliar a varios vehículos que habían quedado atrapados en una zona con acumulación de agua. Ambos incidentes se han cerrado finalmente sin daños personales.

El Govern ha hecho este balance en la reunión del Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal de este jueves por la tarde para hacer seguimiento de los incidentes y valorar la situación de "inestabilidad generalizada" en Mallorca y las Pitiusas durante la jornada.

En cuanto al balance de la jornada, las lluvias se han concentrado desde el mediodía y durante las horas centrales de la tarde en la zona del Llevant de Mallorca --Felanitx, Campos y Manacor--. Tampoco ha dejado de llover en Eivissa durante la tarde, y las precipitaciones más intensas se han producido en Vila, Sant Josep de sa Talaia y Sant Antoni de Portmany. En estas zonas se han llegado a registrar hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se ha cumplido pero, a pesar de la intensidad de las lluvias, "no se han producido incidentes de gravedad".

En cuanto a la previsión para las próximas horas, la Aemet ha concretado que las tormentas se reactivarían a partir de la medianoche, con nuevos frentes que afectarían de nuevo a Mallorca, Eivissa y Formentera. Este nuevo frente sería similar al anterior, con carga eléctrica pero, sobre todo, con capacidad de precipitación, que podría dejar 50 litros por hora y acumulados de hasta 80 litros en dos o tres horas. El viento no será tan significativo, con rachas que no superarían los 60-70 kilómetros por hora.

Estas tormentas comenzarían a producirse de madrugada, alrededor de las 02.00 horas, y la previsión es que continúen hasta media mañana. Por ello, la AEMET mantiene activo el aviso naranja hasta este viernes a las 12.00 horas.

La previsión a estas horas no afecta a la actividad lectiva, que este viernes se prevé que se reanude con normalidad en Baleares. En cualquier caso, desde la Dirección General de Emergencias se monitoriza constantemente el episodio, conjuntamente con la Aemet y se mantiene comunicación directa con la Conselleria de Educación y Universidades por si fuera necesario tomar cualquier nueva decisión durante las próximas horas.

La Dirección General de Emergencias ha elevado la alerta naranja (IG-1) del Plan Meteobal por lluvias y tormentas en Mallorca y la mantiene, también en nivel naranja, en Eissa y Formentera. Aunque la parte más intensa del frente se prevé de madrugada, desde Emergencias se pide mantener la precaución durante las próximas horas, evitar desplazamientos innecesarios y seguir los consejos de autoprotección.