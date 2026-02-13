Un grupo de 30 profesores de FP de España visita la Aetib en una formación en transformación turística digital

Un grupo de 30 profesores de FP de España visita la Aetib - CAIB

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 30 profesores de Formación Profesional en la especialidad de Hotelería y Turismo de varias provincias de España ha visitado la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib).

El director de la Aetib, Pere Joan Planas, ha recibido este viernes al grupo de profesores que durante estos días se están formando en Palma en transformación turística digital, según ha señalado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

La formación 'Turismo 5.0: Formación turística en la era digital' en la que participan está organizada por el Departamento de Turismo del CIFP Juníper Serra.

El objetivo es impulsar la actualización pedagógica y tecnológica del profesorado de Formación Profesional en el ámbito turístico, alineando la práctica docente con los retos de la digitalización, la sostenibilidad y la innovación empresarial del sector.

Durante la visita a la Aetib, los profesores han conocido las principales estrategias de turismo que a nivel de destino lleva a cabo el Govern a través de la Conselleria de Turismo y la Aetib, así como el estado de las innovaciones en tecnología de la mano del presidente del Clúster Turistec, Jaume Monserrat.

El CIFP Juníper Serra forma parte de la Red estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional, que se encarga de desarrollar procesos de transformación digital y metodológica, de llevar a cabo proyectos de innovación e investigación aplicada, así como de organizar acciones de formación del profesorado a nivel estatal, y de revisar los perfiles profesionales más demandados y hacer propuestas de revisiones curriculares.

La visita a la Agencia de Estrategia Turística del archipiélago, según ha destacado la Conselleria, ha ofrecido "una oportunidad privilegiada" para conectar la práctica docente con la realidad institucional en la planificación y la estrategia turística de las Islas como destino, favoreciendo el vínculo entre formación y realidad profesional.