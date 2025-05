Los grupos preguntarán por turismo y vivienda en el próximo pleno, enmarcado en los dos primeros años de legislatura

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios preguntarán al Govern en el próximo pleno por saturación turística y política de vivienda, entre otros temas, en una sesión de control en la que también se pedirá valorar los dos primeros años de legislatura.

El próximo martes (10.00 horas) comenzará con la sesión de control al Govern en la que la oposición preguntará por la saturación y la movilidad a las puertas de la temporada alta, así como por la calidad de vida de los ciudadanos y de los trabajadores de las Islas.

También interrogarán al Ejecutivo en materia de calidad democrática, sanidad y digitalización en las aulas, precisamente, una semana después que la Conselleria de Educación y Universidades haya anunciado la regulación del uso de móviles en las aulas.

Por su parte, el PSIB y el diputado no adscrito Agustín Buades solicitarán una valoración de los dos primeros años de legislatura. Sobre esta cuestión, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha criticado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que este periodo se resume en que la presidenta, Marga Prohens, "no es de fiar y no tiene palabra".

La movilidad también será un tema recurrente entre las preguntas del próximo martes, en concreto, el diputado Llorenç Córdoba interrogará a Prohens sobre las conexiones entre Ibiza y Formentera; el PSIB, sobre saturación en las carreteras, y, este mismo grupo, presentará una moción en materia de movilidad.

Igualmente, el PSIB realizará una interpelación relativa a valoración y reconocimiento de la discapacidad, en un pleno en el que también se preguntará a la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, por la gestión de su departamento.

En cuanto a las proposiciones no de ley (PNL) que debatirán los parlamentarios, el PP presenta una iniciativa relativa a la retirada de la propuesta de reducción de los días de pesca en el Mediterráneo y, los grupos del PSIB, MÉS per Mallorca y Grupo Mixto, otra sobre los informes del solar para el nuevo CEIP Selva, ambas PNL tramitadas por la vía de urgencia.