La Guardia Civil expone los objetos robados en domicilios de Calvià y Andratx el pasado julio

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha expuesto este jueves los objetos recuperados procedentes de varios robos en domicilios de Calvià y Andratx para que sus propietarios puedan recuperarlos. Por el momento, ocho de llos han recuperado sus pertenencias.

Según ha recordado el Instituto Armado, en el marco de la operación denominada Ceviche y en coordinación con las Unidades Fiscales del Puerto de Valencia, la Guardia Civil detuvo a tres personas como presuntos autores de un delito continuado de robo con fuerza en vivienda habitada, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental.

A raíz de una investigación por varios robos cometidos en Calviá y Andratx, se detectó a un grupo especializado en robos de domicilios que cometían los hechos delictivos principalmente por las tardes, accedían a las viviendas forzando ventanas o trepando por las fachadas y sustraían efectos personales de gran valor aprovechando la ausencia de los moradores, aunque en algunos casos los autores llegaron a actuar con los propietarios en el interior de domicilio.

Fruto de la investigación, los agentes interceptaron en el ferry con destino a Valencia a estos individuos, tras haber abandonado la isla. En el vehículo en el que viajaban se encontraron objetos como joyas, relojes y dinero en efectivo, todo ello por un valor de unos 300.000 euros.