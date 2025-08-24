Guardia Civil interviene 2.506 prendas falsificadas en establecimientos comerciales de Can Picafort

PALMA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido 2.506 prendas falsificadas en establecimientos comerciales de la localidad de Can Picafort, en el municipio de Santa Margalida (Mallorca).

En una nota de prensa, la Guardia Civil ha informado que a través de sus unidades de Fiscal y de Fronteras ha intervenido 2.506 prendas falsificadas e investigado a dos personas en dos establecimientos comerciales de Can Picafort, en Santa Margalida.

Los hechos se remontan a este pasado lunes, 18 de agosto, cuando la patrulla de la Guardia Civil de Fiscal y de Fronteras de Pollença realizó la inspección de varios establecimientos, en colaboración con representantes legales de reconocidas marcas deportivas que ven cómo, continuamente, se están utilizando tanto sus nombres comerciales como sus logotipos para vender productos sin ningún tipo de licencia comercial y con falta total de calidad exigida, con lo que se produce un doble perjuicio a las referidas marcas, el económico y el prestigio de las mismas, además de la competencia desleal a otros establecimiento de la zona con el consiguiente perjuicio económico.

Por este motivo, tras formalizar los representantes legales de las marcas las pertinentes denuncias, se procedió a inspeccionar dos locales situados en la localidad de Can Picafort, con el resultado de la intervención de 2.506 prendas falsificadas, con un valor aproximado de 50.000 euros, y la investigación de dos personas como responsables de un presunto delito contra la propiedad industrial.

No se descartan nuevos investigados al quedar abierta las actuaciones en busca de más responsables en la cadena de distribución de los productos falsificados.