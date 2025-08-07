La Guardia Civil levanta ocho actas por fondeos ilegales en s'Estany des Peix

Un agente de la Guardia Civil levanta un acta por fondeo ilegal en Formentera. - GUARDIA CIVIL

IBIZA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha llevado a cabo una inspección en s'Estany des Peix (Formentera) y ha levantado ocho actas por fondeo sin autorización.

Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, el objetivo de estas inspecciones es reforzar la vigilancia medioambiental y controlar la proliferación de fondeos no autorizados en este espacio natural de alto valor ecológico.

Durante el servicio, los agentes realizaron una exhaustiva revisión de las embarcaciones fondeadas. Estas actuaciones forman parte del plan de protección del entorno marino que se viene desarrollando de forma coordinada con las instituciones locales.

S'Estany des Peix, ha apuntado el Instituto Armado, es un enclave especialmente sensible por su riqueza natural y su importancia ecológica. Su preservación, por lo tanto, es fundamental tanto para el equilibrio del ecosistema como para garantizar un uso sostenible del litoral.

En este sentido, la Guardia Civil ha recordado que el fondeo no autorizado puede ocasionar graves daños en los fondos marinos, especialmente sobre especies protegidas como la posidonia oceánica.

Recientemente, se han celebrado diversas reuniones con el Consell de Formentera con representantes de diferentes organismos y administraciones implicadas con el fin de coordinar medidas más estrictas de control y protección de esta zona.

El objetivo es establecer un marco común de actuación que garantice la vigilancia efectiva y minimice las actividades que puedan poner en riesgo la integridad del enclave.