Guardia Civil y Policía Nacional mantienen activa la búsqueda del piloto del dron que paralizó Son Sant Joan

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil y Policía Nacional mantienen activa la búsqueda e identificación del piloto del dron que el pasado domingo obligó a interrumpir la actividad del aeropuerto de Palma durante algo más de media hora.

El incidente tuvo lugar este domingo, cuando el avistamiento de un dron obligó a interrumpir temporalmente las operaciones en Son Sant Joan.

La operativa de llegada se paralizó durante al menos 35 minutos y tras realizar las comprobaciones e seguridad, el aeropuerto volvió a funcionar con total normalidad. El incidente obligó a que determinados aviones tuvieran que realizar esperas o desviarse a otros destinos.

Fueron ocho los vuelos con destino a Son Sant Joan que fueron desviados debido al avistamiento del dron.