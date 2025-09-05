La Guardia Civil recupera 200.000 euros estafados a una víctima en Baleares

Archivo - Agente de la Guardia Civil trabajando en un ordenador - GUARDIA CIVIL - Archivo

La víctima recibió un correo electrónico en el que se le indicaba un nuevo número de cuenta para la realización de unos pagos de una empresa con la que trabajaba

PALMA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Baleares ha recuperado 200.000 euros que habían sido estafados mediante el método de 'Man in the middle'.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, el Equipo @ y el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Guardia Civil, iniciaron una investigación para la recuperación del dinero estafado, tras tener conocimiento de los hechos a través de una denuncia presentada.

La estafa se produjo después de que la víctima recibiera un correo electrónico en el que se suplantaba la identidad de la contable de una empresa con la que trabajaba, en el que se le indicaba un nuevo número de cuenta para la realización de los pagos. Por este motivo, pasados unos días, realizó una transferencia de 200.000 euros.

El mismo día tras tener conocimiento de la estafa, presentó la denuncia ante la Guardia Civil que inició la investigación. Una vez localizada y ubicada la cuenta, el dinero aún permanecía en ésta, por lo que se procedió a su bloqueo.

'Man in the middle' es un tipo de ataque en el que los criminales se hacen pasar por alguien de confianza dentro de una empresa -como un jefe, proveedor o cliente- para engañar y lograr transferencias de dinero.

Para prevenir estos delitos se recomienda implementar procesos de doble verificación en las empresas. Ante este tipo de delitos es determinante, para poder recuperar el dinero, interponer denuncia lo antes posible, para que los especialistas localicen los fondos sustraídos y consigan bloquear las cuentas antes de que el dinero sea transferido y de esa manera pueda ser devuelto a las víctimas.

En el periodo 2024-2025 hasta hoy el Equipo @ y el Edite de la Guardia Civil en Baleares, ha recuperado a víctimas hasta 4,31 millones de euros.