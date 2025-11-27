Los guardias civiles asesinados por ETA en Palmanova tendrán un monumento en su honor

Homenaje a los dos guardias civiles asesinados por ETA en Palmanova en 2009, Diego Salvà Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada García. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los guardas civiles asesinados por ETA en Palmanova (Calvià) en 2009, Diego Salvà Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada García, tendrán un monumento en su honor en el municipio.

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado este jueves por unanimidad una declaración institucional por la cual se compromete a la instalación de este homenaje en la calle Diego Salvá Lezaun de Palmanova.

En ese lugar, el mismo en el que la banda terrorista llevó a cabo su último atentado mortal el 30 de julio de 2009, se levantará un tricornio de la Guardia Civil.

La pieza, diseñada y donada por el artista José Carlos Terroba, está elaborada en hierro de cinco milímetros y estará asentada sobre una base de cemento blanco.

Tendrá una altura de 110 centímetros y un peso aproximado de 200 kilos, ha informado el Ayuntamiento de Calvià en un comunicado.

Contará, además, con un sistema de iluminación interior e indirecta en tonos verdes que evoca el uniforme de la Guardia Civil con la intención de generar "un espacio de recogimiento y respeto". Estará acompañada de una placa en la que se plasmará por escrito el recuerdo a las víctimas.

"La declaración no es sólo un compromiso para instalar un monumento en memoria de Diego Salvá Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada, es un testimonio de unidad política, madurez democrática y un profundo sentido de la dignidad que trasciende cualquier diferencia partidista", ha dicho el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual.

El primer edil ha destacado que "cuando se trata de la memoria de nuestras víctimas y la defensa de nuestros valores, Calvià habla con una sola voz".

En un gesto hacia las familias de las víctimas, el alcalde ha anunciado también el compromiso del Ayuntamiento de mantener la conmemoración anual que se celebra cada año, al menos hasta que los responsables del "atroz atentado" sean llevados ante la Justicia.

"El crimen que segó la vida de estos dos jóvenes sigue siendo un capítulo especialmente doloroso para todos nosotros porque, sencillamente, continúa impune. Este monumento y cada acto de recuerdo son la expresión de la memoria, la dignidad y, sobre todo, la justicia", ha sentenciado.