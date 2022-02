Guasp asegura que el objetivo final del "decretazo" del Govern es el decrecimiento turístico

MENORCA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Ciudadanos en Baleares y portavoz del grupo parlamentario, Patricia Guasp, ha criticado este miércoles que los ejes del "decretazo" que el Govern anunció como básicos, como la circularidad y la sostenibilidad, "son en realidad una forma de esconder el objetivo real de la norma" que, tal y como ha opinado, "busca suspender y hacer decrecer la oferta turística, tanto hotelera como de vivienda vacacional".

Durante un acto en Menorca, Guasp se ha comprometido a velar por las especificidades turísticas de Menorca y a "ser la voz del sector turístico de la isla". Ha hecho estas declaraciones acompañada por el conseller de Cs en el Consell de Menorca, Eugenio Ayuso, tras reunirse con representantes de la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome), CAEB, PIME y la Asociación de Empresarios de Viviendas Turísticas de Menorca (Viturme).

"Tras los encuentros mantenidos con agentes del sector, tanto en Menorca, en Mallorca y en Ibiza y Formentera, ha quedado claro que el consenso del que presume el Govern no ha existido" ha apuntado la líder de Ciudadanos en Baleares y ha reiterado que están "en contra de la suspensión de las plazas turísticas".

Guasp ha anunciado que enmendarán este "decretazo para que la regulación de las estancias turísticas se haga mediante una única unidad de explotación" dado que "se trata de una de las especificidades de Menorca y hay apartamentos que han quedado en un limbo desde hace 20 años y todos los partidos han mirado hacia otro lado".

En este sentido, ha indicado que el diputado de MÉS per Menorca Josep Castells "amenazó" en el Parlament a Armengol con no apoyar esta reforma turística si no contemplaba un decrecimiento turístico unos días antes de la aprobación del 'decretazo'".

"El sector turístico y empresarial de Menorca ya despuntaba en cuestiones de circularidad y de sostenibilidad, los deberes ya están hechos porque tanto los empresarios, como la sociedad menorquina, son pioneros en sostenibilidad y circularidad" ha manifestado la líder de la formación, quien ha criticado que el nuevo Plan Territorial Insular "llega tarde porque está en vigor el de 2003 y vemos como desde 2015 se tiene que presentar el nuevo y están fracasando".

"Hay que dosificar el turismo, se tiene que crecer de forma responsable, sostenible e inteligente y se puede hacer mediante requisitos estrictos, pero limitar, prohibir e imponer no es positivo para nadie", ha sentenciado.

Guasp ha subrayado que intentarán eliminar la suspensión y la moratoria que "pone el foco no solo en las plazas turísticas, sino también en el alquiler vacacional convirtiéndolo en enemigo público número uno cuando el retorno de este turismo en vivienda vacacional repercute en nuestro territorio, en nuestro comercio local y no lo podemos culpabilizar de la masificación".

"Desde Ciudadanos creemos que hay un vacío legal dado que todas las viviendas vacacionales que estaban esperando pasar el plazo de los cinco años desde final de obra para poder solicitar una licencia de vivienda vacacional ahora se encuentran con que van a tener que esperar cuatro años más", ha dicho. "Esto se traduce en nueve años de moratoria y de imposibilidad de pedir estas nuevas licencias y, con ello, se acaba de ahogar a los emprendedores de Menorca y a los propietarios que tienen esta actividad".

En relación al Impuesto de Turismo Sostenible, Guasp ha explicado que "se tendría que destinar a las medidas de obligatorias de sostenibilidad que vienen impuestas por el Govern en este 'decretazo'" y ha lamentado que "seguimos con incertidumbre cómo se van a gestionar las ayudas de los fondos Next Generation".