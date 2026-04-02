Una guía permite identificar los rastros de la fauna en los bosques de Baleares - CAIB

PALMA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha publicado un nuevo material divulgativo que permite identificar los rastros de la fauna en los bosques de Baleares.

Se trata de 'Rastres i restes comuns dels boscs de les Illes Balears, una publicación que cuenta con ilustraciones de Pau Oliver y tiene como objetivo acercar la cultura forestal a la ciudadanía y enriquecer la experiencia de conexión con la naturaleza.

Los bosques del archipiélago albergan una gran biodiversidad, con animales que a menudo son pequeños, nocturnos o extremadamente esquivos, ha indicado la Conselleria en un comunicado.

Esta guía pretende ayudar a los paseantes a detectar su presencia observando indicios como huellas, excrementos, hozaduras --las zonas donde los animales han escarbado la tierra--, restos de alimento o madrigueras.

Además, da continuidad a la guía de identificación de plantas comunes publicada en 2024. Ambos recursos se integran en el programa 'El bosque, recurso disponible', que trata de dar a conocer los espacios forestales del archipiélago y promover su conservación.

"Con esta guía damos un paso más para que la ciudadanía conozca mejor nuestros bosques. Conocer y entender nuestros bosques es el primer paso para valorarlos y conservarlos", ha dicho la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres.