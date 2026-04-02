Una guía permite identificar los rastros de la fauna en los bosques de Baleares

Una guía permite identificar los rastros de la fauna en los bosques de Baleares
Una guía permite identificar los rastros de la fauna en los bosques de Baleares - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 2 abril 2026 14:09
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PALMA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha publicado un nuevo material divulgativo que permite identificar los rastros de la fauna en los bosques de Baleares.

Se trata de 'Rastres i restes comuns dels boscs de les Illes Balears, una publicación que cuenta con ilustraciones de Pau Oliver y tiene como objetivo acercar la cultura forestal a la ciudadanía y enriquecer la experiencia de conexión con la naturaleza.

Los bosques del archipiélago albergan una gran biodiversidad, con animales que a menudo son pequeños, nocturnos o extremadamente esquivos, ha indicado la Conselleria en un comunicado.

Esta guía pretende ayudar a los paseantes a detectar su presencia observando indicios como huellas, excrementos, hozaduras --las zonas donde los animales han escarbado la tierra--, restos de alimento o madrigueras.

Además, da continuidad a la guía de identificación de plantas comunes publicada en 2024. Ambos recursos se integran en el programa 'El bosque, recurso disponible', que trata de dar a conocer los espacios forestales del archipiélago y promover su conservación.

"Con esta guía damos un paso más para que la ciudadanía conozca mejor nuestros bosques. Conocer y entender nuestros bosques es el primer paso para valorarlos y conservarlos", ha dicho la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres.

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