Habtur Baleares califica de "sorprendente" que los hoteleros propongan medidas para controlar las viviendas turísticas

Archivo - Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Palma de Mallorca. - TOMÀS MOYÀ / EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Viviendas de Alquiler Turístico (Habtur Baleares) ha mostrado su rechazo y ha tildado de "sorprendente" el planteamiento de las patronales hoteleras de usar el Registro de la Propiedad para regular la actividad de los inmuebles vacacionales de corta duración.

De esta manera, la entidad ha apuntado que les resulta "especialmente curioso" que sean las patronales hoteleras las que propongan qué requisitos administrativos se tienen que exigir a otro sector turístico.

En un comunicado, Habtur ha recalcado que "nunca" se han planteado determinar qué registros, certificaciones o controles previos tendrían que cumplir los establecimientos hoteleros, ya que entienden que esta función "corresponde a las administraciones competentes" y cada sector tendría que participar en la regulación de su propia actividad. "Quizás ha llegado el momento de dejar de legislar un sector a propuesta de su competidor", han remarcado.

En ese sentido, han incidido en que las viviendas turísticas legales de Baleares "ya están identificadas, registradas y sometidas a una extensa normativa turística". Así, han explicado que las administraciones competentes disponen de registros de empresas, actividades y establecimientos turísticos y conocen "perfectamente" qué viviendas disponen de título habilitante para ejercer esta actividad.

Por otro lado, se han mostrado favorables a la intención de "perseguir" la oferta ilegal pero contrarios al establecimiento de más controles "sobre quienes ya cumplen", de modo que han pedido "más inspección sobre quien no cumple".

Igualmente, han censurado que se vincule "reiteradamente" el alquiler turístico legal con la emergencia habitacional, lo que, a su modo de ver, "contribuye a simplificar un problema extraordinariamente complejo".

"El acceso a la vivienda en Baleares está condicionado por múltiples factores: crecimiento demográfico, incremento de la demanda residencial, falta de vivienda asequible, insuficiente construcción durante años, viviendas vacías, alquiler residencial de corta y media durada y una economía turística que necesita cada temporada decenas de miles de trabajadores", han detallado.

Habtur ha sugerido que pretender reducir toda esta realidad a las viviendas turísticas es "cómodo" pero han aseverado que "repetir muchas veces un diagnóstico, no lo convierte en correcto".

La asociación ha planteado que para hablar de presión turística, se hable "seriamente" y se dejen de contar "únicamente plazas registradas" y se empiece a contar "personas y pernoctaciones".

En esta misma línea, han reclamado que se analice cuántas personas duermen cada noche en Baleares en hoteles, viviendas turísticas y el resto de modalidades de alojamiento o cuánta mano de obra necesita cada modelo para sostener esta actividad, qué movilidad provoca y qué consumo de recursos representa.

Por eso, han citado la estadística de las pernoctaciones en viviendas turísticas en Baleares, que bajaron un 2,5% interanual durante el mes de julio.

"Habtur no propondrá en el Govern cuántos trabajadores tiene que tener un hotel, cuántas habitaciones puede comercializar, qué documentos tiene que presentar al Registro de la Propiedad ni qué requisitos adicionales se tienen que imponer a los establecimientos hoteleros. No porque no tenga opinión, sino porque entiende que no corresponde a un sector empresarial diseñar las barreras de entrada del sector con el que compite", han mantenido.

Por estos motivos, han exigido que cualquier modificación normativa que afecte las viviendas turísticas sea negociada con sus representantes y responda a datos "objetivos, proporcionalidad y seguridad jurídica, no a los intereses comerciales otras modalidades de alojamiento".

"Porque si después de tantos años, tantas prohibiciones, tantos registros y tantas restricciones el problema de la vivienda continúa empeorando, quizás ha llegado el momento de plantearse si se ha pasado demasiado tiempo mirando hacia el culpable equivocado", han replicado.