Qué hacer en Ibiza esta Navidad: apertura de fiestas y mercado gastronómico en Vara de Rey

IBIZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibiza inaugurará este sábado las fiestas navideñas con un espectáculo en el parque Reina Sofía, a las 18.30 horas.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la inauguración coincidirá con la apertura del mercado gastronómico en Vara de Rey, la principal novedad de este año, en el que participarán diez restauradores. Las fiestas finalizarán el 12 de enero, cuando se cierre la feria de atracciones.

Desde el Ayuntamiento han considerado que han preparado unas fiestas "inclusivas", pensadas para todos los públicos y con la música en directo como protagonista, con unos 50 conciertos en total. Así, habrá actividades que acercarán las fiestas a cada barrio, han explicado.

Entre otras actividades, los días 23 y 24 de diciembre tendrá lugar la cabalgata de Papá Noel, desde el puerto hasta Vara de Rey, mientras que el 5 de enero a las 18.00 horas llegarán también al puerto los Reyes de Oriente.

Antes, el 31 de diciembre se celebrará la fiesta de Fin de Año en Vara de Rey, de 22.00 a 03.00 horas. Estos días, además, ya está abierta la feria con 42 atracciones.

Desde el Ayuntamiento han recordado que los barrios de la ciudad tendrán actividades organizadas con las asociaciones de vecinos.