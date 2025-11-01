Hallan a 27 perros de caza muertos en una furgoneta dentro de la bodega de un barco en el puerto de Palma

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 perros de caza han sido encontrados muertos en una furgoneta dentro de la bodega de un barco en el puerto de Palma.

Según ha avanzado el diario 'Última Hora' y han confirmado desde la Guardia Civil, el hallazgo se ha producido en la mañana de este sábado en una furgoneta, en la bodega de un barco que procedía de Barcelona, cuando el buque ha atracado en el puerto de Palma.

Al parecer, un grupo de cazadores de Mallorca habían pasado varios días en Lituania entrenando a 36 canes para la temporada de becada. De todos estos animales, los cuales estaban siendo transportados de regreso a la isla en una furgoneta, solo nueve han aparecido vivos.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, a través de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado, para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Además, está previsto que se practique una necropsia a algunos de los perros de caza que han sido encontrados muertos, con el propósito de poder determinar la causa exacta de la muerte de los animales.