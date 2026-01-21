Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en cala Agulla

Archivo - Coche de la Guardia Civil en Ibiza - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido hallado en avanzado estado de descomposición en cala Agulla (Capdepera).

Fue sobre las 09.00 horas del martes cuando los servicios de emergencias alertaron del hallazgo del cuerpo sin vida, según ha adelantado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas.

Hasta allí se desplazó una patrulla del puesto de Artà, que verificó los hechos y los puso en conocimiento tanto de los agentes de la unidad de Policía Judicial como del juzgado de guardia.

Los investigadores comprobaron que el cadáver, que se encontraba en avanzado estado de descomposición, corresponde a un varón que no ha podido ser identificado.

La comitiva judicial levantó el cadáver sobre las 10.00 horas y lo trasladó hasta el Instituto de Medicina Legal, donde los forenses le practicarán la correspondiente autopsia para tratar de determinar su identidad y las causas de su muerte.

Una de las principales hipótesis con las que trabajan los investigadores es que pueda tratarse de un migrante que perdió la vida tratando de llegar hasta Baleares.

En el caso de confirmarse, sería el primer cadáver de un migrante localizado en las costas del archipiélago en lo que va de año. En 2025, según detalló en diciembre el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, se contabilizaron al menos 63.