Dos heridos tras colisionar un camión y un todoterreno en Santanyí

PALMA, 11 (EUROPA PRESS)

Dos personas han resultado heridas tras colisionar un camión y un todoterreno en la Ma-19 a su paso por Santanyí.

El accidente, cuyas circunstancias se desconocen, ha tenido lugar este jueves a la altura del kilómetro 46 de la citada vía, ha informado Bomberos de Mallorca.

El conductor del todoterreno ha resultado herido y ha tenido que ser atendido por el SAMU 061, que le han trasladado con politraumatismos graves al Hospital Universitario de Son Espases.

La persona que iba al volante del camión, por su parte, ha quedado atrapada en el interior del vehículo y ha tenido que ser rescatada por los bomberos de los parques de Felanitx y Llucmajor.

Los sanitarios le han atendido y trasladado a la Clínica Juaneda con politraumatismos, aunque en estado menos grave.